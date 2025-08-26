Aydın’da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA AYDIN EFELER’DE MEYDANA GELDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir motosikletin kayması sonucunda sürücü yaralandı. Olay, Efeler ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen 09 ARL 395 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir sebepten dolayı hakimiyetini kaybetti. Savrulup kayan motosikletin sürücüsü hafif yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde ambulansta sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek motosikletine binip olay yerinden ayrıldı.