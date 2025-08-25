Aydın’da Motosiklet, Otomobile Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

MOTORSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPİŞMASI

Alınan bilgilere göre, 38 JV 204 plakalı otomobil, 1666 Sokak’a dönüş yapmaya çalışırken 09 ANZ 766 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Olayda hafif şekilde yaralanan sürücü için kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.