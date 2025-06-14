Aydın’da Motosikletli 2 Polis Yaralandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir otomobilin motosikletli iki polis memuruna çarpması sonucu yaralanma gerçekleşti. Kaza, Denizli Bulvarı Forum Kavşağı’nda saat 21.30 civarında meydana geldi. İmam K. yönetimindeki 09 ABS 140 plakalı otomobil ile Yunus Timleri’ne ait 09 A 4866 plakalı motosiklet çarpıştı.

KAZADA İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Kaza sonucunda Asım Sekmen ve Ahmet Başaran isimli iki polis memuru yaralandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.