Aydın’da Motosikletli 2 Polis Yaralandı

KAZA ANI VE YARALILAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan iki motosikletli polis memuru yaralandı. Kaza, saat 21.30 civarında Denizli Bulvarı Forum Kavşağı’nda gerçekleşti. İmam K. sürücülüğündeki 09 ABS 140 plakalı otomobil, Yunus Timleri’ne ait 09 A 4866 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Asım Sekmen ve Ahmet Başaran isimli iki polis memuru yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar sonrası kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan polis memurları, kaza alanında yapılan ilk tedavinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne taşındı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.