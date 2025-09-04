Aydın’da Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor

BİREYSEL GELİŞİME DESTEK PROJESİ

Aydın’da, özel bireylerin gelişimleri için yürütülen “Mutlu Çarşamba” projesi çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından antrenman çalışmaları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde ülke genelinde uygulanan bu proje, Aydın’da da yoğun bir katılımla sürdürülüyor. Özel gençler ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamak için hayata geçirilen projede, Aydınlı özel çocuklar tenis, badminton, hemsball ve yüzme gibi pek çok spor branşında eğitim alarak eğlenceli zaman geçiriyor.

HEMSBALL ANREMANLARI SÜRÜYOR

Bu kapsamda otizmli bireyler üzerindeki olumlu etkileriyle tercih edilen Hemsball branşında da antrenmanlar devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden projeye dair fotoğrafları paylaşarak “Mutlu Çarşamba Projesi kapsamında özel sporcularımızla keyifli bir Hemsball etkinliği gerçekleştirdik” diyerek herkesi spor yapmaya davet etti.