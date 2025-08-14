Aydın’da Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor

AYDIN’DA ÖZEL BİREYLERİN GELİŞİMİNE YARDIM AMACIYLA İLERLEYEN PROJE

Aydın’da özel bireylerin gelişimlerini desteklemek için gerçekleştirilen “Mutlu Çarşamba” projesi, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sürdürülen antrenman çalışmalarıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye genelinde hayata geçirilen bu proje, Aydın’da da büyük bir ilgiyle devam ediyor.

ÖZEL ÇOCUKLARIN SPORLA BULUŞMASI

Aydın’daki özel gençler ve çocuklar için geliştirilmiş olan bu projede, tenis, badminton, hemsball ve yüzme gibi birçok spor dalında eğitim alarak keyifli vakit geçiriyorlar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, proje kapsamında sosyal medya üzerinden fotoğraflar paylaşarak, “Mutlu Çarşamba projesi kapsamında özel sporcularımızla bir araya geldik. Sporun birleştirici gücüyle keyifli ve enerjik anlar yaşadık” ifadesiyle herkesi spor yapmaya teşvik etti. İl Müdürlüğü’nın bu paylaşımı ise sosyal medya kullanıcılarından büyük bir geri dönüş alarak beğenildi.

GENÇLERİN SPORLA GELECEĞİ PARLIYOR

“Mutlu Çarşamba” projesi, Aydın’daki özel bireylerin sosyal ve fiziksel becerilerini artırmayı amaçlayarak, onları sporla buluşturuyor. Eğitimlerle dolu bu program sayesinde özel çocuklar, hem spor yapmanın getirdiği eğlenceyi yaşıyor hem de arkadaşlık ilişkilerini güçlendiriyor.