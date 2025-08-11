Aydın’da Narkotik Operasyonu, Şüpheli Tutuklandı

OPERASYON DETAYLARI VE GÖZALTILAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde, narkotik ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda tutuklanan şüpheli kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesiyle cezaevine gönderildiği belirtildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında devam eden çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

NARKOTİK EKİPLERİ’nin BAŞARILI OPERASYONU

Alınan bilgilere göre, teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyona başlayan narkotik ekipleri, Ovaeymir Mahallesi’ndeki bir adreste gerçekleştirdiği aramalarda 150 gram skunk maddesi, 1 hassas terazi ve 17 fişek ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde, S.U. (23) isimli şüpheli de gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARDAN TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.U., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla çıkartıldığı adli merci tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın’daki bu olay, sinek gibi uyuşturucu tacirleriyle bir mücadele yürütüldüğüne dair önemli bir örnek oluşturuyor.