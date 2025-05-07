Aydın’da Nisan’da 5 ölümlü kaza

AĞIR TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

Aydın’da Nisan ayında trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda binlerce araç denetlendi, buna rağmen 5 ölümlü trafik kazası oluştu. Trafik güvenliğinin sağlanması ve korunması için il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından, 2025 yılı Nisan ayında toplamda 301 bin 115 araç kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda 36 bin 397 araca işlem yapıldı.

TRAFİK KAZALARI VE SONUÇLARI

Alınan tüm önlemlere karşın, Aydın’da 2025 Nisan ayında toplamda 252 maddi hasarlı, 398 yaralamalı ve 5 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 554 kişi yaralanırken 5 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 476 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.