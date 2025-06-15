Aydın’da Öğrenciler İçin Trafik Önlemleri

AYDIN’DA TRAFİK EKİPLERİ LGS İÇİN GÖREVDE

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da binlerce öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda ter dökerken, trafik ekipleri öğrencilere yardımcı olmak için sahada bulundu. Öğrencilerin sınav sürecinde mağduriyet yaşamaması adına hizmet veren trafik ekipleri, aynı zamanda sınav saatleri boyunca korna çalınmaması konusunda da bir çağrı yaptı.

TRAFFIC TEAM’S EFFORTS FOR STUDENTS

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde öğrenci seçimi için gerçekleştirilecek olan LGS sınavı yaklaşırken, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de görev başındaydı. Merkez ilçe Efeler’de sınav merkezlerine giden güzergahlarda önlemler almayı tamamlayan ekipler, öğrencilerin en hızlı şekilde sınav noktalarına ulaşabilmeleri için yoğun çaba gösterdi. Herhangi bir aksama olmaması için motorize ekipler de hazır bekledi.

VATANDAŞLARA HASSASİYET ÇAĞRISI

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini isteyerek trafikte korna çalmamalarını talep etti. Sınava girecek öğrencilerin motivasyonunu bozmamak ve dikkatlerinin dağılmasını engellemek için farkındalık oluşturan ekipler, sürücülere ve vatandaşlara duyarlı olmaları yönünde bilgi vererek dikkat çekti. Trafikte gereksiz yere çalınan kornanın öğrenci dikkatini dağıtma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.