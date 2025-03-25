Aydın’da Öğrenciler Meslek Seçimi İçin Bilgilendirildi

GELECEĞE HAZIRLIK FAALİYETLERİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki ortaokul öğrencileri, “geleceğin mesleklerine hazırlık” ve “yetenek ile ilgi alanlarını keşfetme” konularında detaylı bilgilendirmeye tabi tutuldu. Aydın’da gerçekleştirilen meslek danışmanlığı faaliyetleri çerçevesinde İşçi Bulma Kurumu uzmanları ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Çeştepe Atatürk Ortaokulu’nda yapılan ziyarette, 8. sınıf öğrencilerine meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatıldı. Ayrıca meslek seçiminin önemi, gelecekteki mesleklerin özellikleri, erken yaşta farkındalığın artırılması ve meslekler hakkında doğru bilgilendirme konuları da ele alındı.

FARKINDALIK YARATMA SEMİNERİ

Bu etkinlik, gençlerin daha bilinçli tercihlerle mesleklerini seçmelerine destek olmayı hedefliyor. Yapılan seminere katılan öğrenciler, her zaman destek alabilecekleri bilgisiyle bilgilendirildi. Eğitimin önemli bir yeri, 8. sınıf öğrencilerinin meslek seçiminin geleceğe yönelik atılan ilk adımlardan biri olduğu yönünde yapılan hatırlatmalar oldu. Ayrıca, öğrencilerin lise türlerini seçmeleri gerektiği ve bu seçimin ilerideki mesleklerini önemli ölçüde etkileyeceği vurgulandı.