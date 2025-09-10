Aydın’da Okul Çevresinde Denetim Yapıldı

ÖNLEYİCİ KOLLUK DEVİYESİ YAPILDI

Aydın’ın Çine ve Köşk ilçelerinde jandarma ekipleri, okul çevrelerinde önleyici kolluk devriyesi uygulaması yaptı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, Akçaova İlkokulu, Akçaova Ortaokulu, Akçaova Anadolu Lisesi ve Kahraman Mahallesi İlköğretim Okulu çevresinde yeni eğitim öğretim yılının başlanmasıyla birlikte “Önleyici Kolluk Devriyesi” gerçekleştirdi. Jandarma, okul çevresinde tedbir amaçlı incelemeler yaparak, okul müdürü, çalışanlar, servis şoförleri ve çevredeki işletmelere gerekli önlemlerin ihmal edilmemesi hakkında bilgi verdi.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİM YAPILDI

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ise, Köşk ilçesindeki mahallelerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 9 okul taşıtı şoförüne, 70 öğrenciye ise hız, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte güvenliği artıracak diğer konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.