Aydın’da Organize Suç Operasyonu Gerçekleştirildi

AYDIN’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’da, hesaplarında 1,1 milyar TL’lik işlem hacmi olan organize suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı. Aydın merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda, Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da toplam 5 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslar, adli makamlar tarafından tutuklandı. Şüphelilerin tutuklananları arasında baba ve kızı da yer alıyor.

ŞİRİNLEME YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma süreci kapsamında, şüphelilerin tatil rezervasyonu bahanesiyle işletmelere başvurarak kişilerin kart bilgilerini ele geçirdikleri tespit edildi. Bu bilgilerle, haksız kazanç elde edip paraları “şirinleme yöntemi” adı verilen bir sistemle kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Örgütün yasadışı gelirleri, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım-satımı yaparak akladığı, MASAK raporlarına göre toplam 1,1 milyar TL’lik mali hacme ulaştığı ifade edildi.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI VE İKİ YILDAKİ MÜCADELE

Operasyonlar sırasında çok miktarda döviz, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 14 araç ve 1 şirkete de el konuldu. Aydın Valiliği, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK yetkilileri, bu operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurarak, organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.