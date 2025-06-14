Aydın’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Dampınar Mahallesi yakınlarında saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine itfaiye ve orman ekipleri gönderildi. Ekipler, alevlere hızlı bir şekilde karadan müdahale ederken, bir helikopter de havadan yangına müdahale etti. Yapılan müdahale ile alevlerin önüne geçilerek yangın kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.