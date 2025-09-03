Haberler

Aydın’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

AYDIN’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık bir alanda yangın çıktığı bilgisi geldi. Yangın, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Rüzgarın etkisiyle yangının çevresine yayıldığı belirtiliyor. Ekiplerin, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etme çalışmaları sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için gerekli önlemler alınıyor.

