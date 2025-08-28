Haberler

Aydın’da Orman Yangınları İçin Devriye

DEVRIYE FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Aydın’ın dört ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda yangınlara karşı devriye faaliyetlerine devam ediyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemek için Çine, Karpuzlu, Köşk ve Kuşadası ilçelerinde düzenli devriyeler gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerin yanı sıra, vatandaşların orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri alması konusunda bilgilendirme de yapılıyor.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMAÇLI BİLGİLENDİRME

Devriye sırasında belirli noktalarda kontrol edilen vatandaşlara, orman yangınlarını önlemek üzere broşürler dağıtılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “Gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırabilmek amacıyla ormanlarımız ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA ve Dron ile sürekli kontrol edilmeye devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

