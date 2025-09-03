Aydın’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Aydın’ın Söke ilçesinde, ormanlık bir alanda ani bir yangın meydana geldi. Yangın, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi yanında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede büyüdü.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın ihbarı recev edilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı personel yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.