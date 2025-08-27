Aydın’da Otomobil Devrilmesi Sonucu Yaralılar

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, otomobilin devrilmesi ile sonuçlandı. Olay, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı’nda B.Ç’nin kullandığı 09 HN 712 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Kaza sonrası hemen olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazanın sonucunda sürücü B.Ç ile yanındaki yolcu E.Ç yaralandı. Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve durumu hakkında hayati tehlikenin olmadığı bildirildi.

KAZA ANI KGYS GÖRÜNTÜLERİNDE

Kaza anı KGYS kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışığın yanmasıyla bir otomobilin yavaşladığı, hemen arkasında gelen 09 HN 712 plakalı aracın, yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yapmaya çalışırken devrildiği anlar yer aldı.