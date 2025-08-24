Aydın’da Otomobil Şarampole Devrildi

OTOMOBİL KAZASINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobil, şarampole devrildi. Bu üzücü kazada iki kişi yaşamını yitirirken, bir çocuk yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, 39 yaşındaki Melek Ö. tarafından kullanılan 09 ACA 756 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolunun Hallaçlar mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

KAZA SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın hemen ardından durumu bildirenlerin haber vermesiyle birlikte bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, sürücü Melek Ö. ve yolcu konumundaki 41 yaşındaki Sibel Beyhan T.’nin olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Serin I., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.