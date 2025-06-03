Aydın’da Otomobiller Çarpıştı, 2 Ölü

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve neticesinde iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişi yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Çiftlikköy Mahallesi girişinde gerçekleşti. Çine’den Efeler yönüne seyir hâlindeki Köksal Tayfun Akyüz (47) yönetimindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil ile, Çiftlikköy Mahallesi’nden karayola çıkan Mustafa Satıcı (66) yönetimindeki 09 EG 282 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza anında Mustafa Satıcı olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Mahmut Bengi (59) ile diğer otomobilin yolcuları Hatice Akyüz (46), Burak Akyüz (11) ve Kamil Akyüz (46) yaralı olarak hastaneye götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen Mahmut Bengi de hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından, yaralanmayan sürücü Köksal Tayfun Akyüz jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.