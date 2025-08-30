Haberler

Aydın’da Otoparkta Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Yediemin otoparkında çıkan yangında kullanılmayan hurda olarak bekleyen 5 otomobil ve 30 motosiklet alevlere teslim oldu. Yangın, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple Ata Mahallesindeki Güzelhisar Yediemin otoparkında meydana geldi.

ALEVLER HIZLA BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangının başlamasının ardından durum, hızlıca itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanmakta olan alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Yangın, otoparkın bitişiğindeki boş araziye de sıçradı.

ZARAR GÖREN ARAÇLAR VE İNCELEMELER

Yangında kullanılmayan hurda 5 otomobil ile 30 motosiklet ciddi şekilde zarar gördü. Yangının ardındaki nedenlerle ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

