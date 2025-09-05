Aydın’da Oyuncak Çalan Kadın Yakalandı

OYUNCAK HIRSIZLIĞI OLAYI

Aydın’da 700 TL değerindeki bir oyuncak çalan kadın, 10 TL’lik bir alışveriş de yaptı. Çaldığı oyuncağı çocuğuna verirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Efeler ilçesinde Doğu Gazi Bulvarı Vardar iş hanında gerçekleşti.

DÜKKAN SAHİBİNİN GERI DÖNÜŞÜ

Dükkan sahibi Fatih Cem Akça (43), iş yerini kızına emanet edip kapattıktan sonra kapanış saatine yakın geri döndüğünde, içeri aldığı malzemeler arasında bebek arabalı bir oyuncağın eksik olduğunu fark etti. Dükkanından ayrıldığı saatten sonra güvenlik kameralarını incelemeye başlayan Akça, bir kadının iş yerinin önünden geçtiği sırada oyuncağı aldığını ve kasiyer kızın dikkatini çekmemek için kutuların arkasına sakladığını gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Kadının, bu sırada 10 TL’lik bir alışveriş yaptığı da kameralardan tespit edildi. Daha sonra, kutuların arkasında bulunan oyuncağı çocuğuna vererek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Kamera kayıtlarını toplayan Fatih Cem Akça, durumu polise bildirip şikayette bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı. Akça, “Oyuncağın fiyatı 700 liraydı. Dikkat çekmemek için de kızımdan 10 liralık alışveriş yaptı” şeklinde bilgi verdi.