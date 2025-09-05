Aydın’da Oyuncak Çalan Kadın Yakalandı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen ilginç bir olayda, 700 TL değerindeki oyuncak çalan bir kadın, alışveriş yaparken 10 TL’lik bir ödeme gerçekleştirdi. Olay, iş yeri kameraları tarafından kaydedildi.

İŞ YERİ SAHİBİNİN DİKKATİ

Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki Vardar iş hanında faaliyet gösteren dükkanın sahibi Fatih Cem Akça (43), kapanış saatine yaklaşırken işyerine döndü. Dükkanından malzemeleri içeri alırken bir oyuncak bebek arabalının eksik olduğunu fark etti. Dükkanın kameralarını kontrol eden Akça, bir kadının, iş yerinin önünden geçerken oyuncak bebek arabalasını aldığını ve kasiyerinin dikkatini çekmemek için bunu kutuların arkasına sakladığını tespit etti.

KADININ ALIŞVERİŞİ VE TUTUMU

Kameralardan elde edilen görüntülerde, kadının 10 TL’lik bir alışveriş yaparken görülmesi dikkat çekti. Kadın, alışverişinin ardından oyuncak bebek arabalayı çocuğunun eline vererek hızla uzaklaştı. Görüntüleri inceleyen Akça, durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını başlattı. İş yeri sahibi Akça, “Oyuncağın fiyatı 700 liraydı. Dikkat çekmemek için de kızımdan 10 liralık alışveriş yapmış,” ifadelerini kullandı.