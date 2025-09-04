Aydın’da Özel Gençlere Spor Desteği

AYDIN’DA ÖZEL GENÇLER İÇİN SPOR ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Özel bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla Aydın’da yürütülen “Mutlu Çarşamba” projesi çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenman çalışmaları sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde ülke genelinde uygulanan bu proje, Aydın’da yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Özel gençler ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamak adına gerçekleştirilen projede, Aydınlı özel çocuklar tenis, badminton, hemsball ve yüzme gibi birçok spor branşında eğitim alarak eğlenceli vakit geçiriyor.

HEMSBALL SPORUNA YOĞUN İLGİ

Projede özellikle otizmli bireyler üzerinde olumlu etkileri nedeniyle tercih edilen Hemsball sporunda antrenmanlar da devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden etkinliklere dair fotoğraflar paylaşarak “Mutlu Çarşamba Projesi kapsamında özel sporcularımızla keyifli bir Hemsball etkinliği gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Bu davet ile tüm bireyleri spora katılmaya teşvik ediyor.