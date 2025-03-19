Aydın’da Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki bir otomobil büyük bir yangın tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1265 Sokak üzerinde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü park halindeki otomobilin alev aldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde alevlerin hızla yayılarak otomobili alev topuna döndürdüğü görüldü.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin etkili çalışması sayesinde, otomobildeki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesiyle birlikte soğutma çalışmalarına geçildi. Ancak, alevlerin otomobili tamamen sarması nedeniyle geriye sadece hurda yığını kaldı. Yangının çıkış nedeni hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla inceleme başlatıldı.