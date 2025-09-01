Aydın’da Patlayıcı Malzeme Patladı

Olayın Gelişimi

Aydın’ın Çine ilçesinde, devrilen dinamit yüklü bir kamyonetteki malzemelerin kontrollü şekilde patlatılması esnasında 2’si jandarma, 1’i polis olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Çine ilçesinin Bağlarbaşı mevkiinde gerçekleşti. Dinamit taşıyan kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Yaralıların Durumu

İhbar sonrası bölgeye jandarma ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi. Yola savrulan dinamitlerin kontrollü patlatılması sırasında, yaralanmalar meydana geldi. Yaralılar en kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesinde çıkan orman yangınını takip etmek amacıyla ilçeye geldiği sırada, burada yaşanan patlama ile ilgili açıklama yaptı. Vali Canbolat, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Zarar Gören Araçlar

Patlama sırasında bazı araçların da zarar gördüğü bilgisi elde edildi. Olayın ardından hem jandarma hem de polis ekipleri, güvenlik önlemlerini artırarak durum kontrol altına alındı.