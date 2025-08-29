Aydın’da Pide Rekoru Kırıldı

AFRODİSYAS KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE REKOR PEKİŞTİRİLDİ

Aydın’ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen 36. Afrodisyas Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali’nde dikkat çeken bir etkinlik yaşandı. Etkinlikte tam 13 metre 20 santimetre uzunluğunda bir pide hazırlandı. Bu organizasyon, Karacasu Belediyesi tarafından düzenlenirken, ilçenin en önemli lezzetlerinden biri olan patentli “Karacasu pidesi” festival vesilesiyle usta şefler tarafından tanıtıldı.

USTA ŞEFİN İDDİASI

Uzun yıllardır pide ustalığı yapan Halil İbrahim Köse, festivalde hazırladığı tahinli pide ile kendi rekorunu kırdığını açıkladı. Önceki festivalde 9 metre 18 santimetre uzunluğunda kıymalı pide ve 4,5 metre uzunluğunda tahinli pide hazırladığını hatırlatan Köse, “Bunun sırrı, sevgi ve aşkla yapılıyor olması. Yaparken içine sevgimi katıyorum, işimi çok severek yapıyorum. Bugüne kadar Türkiye’de hatta dünyada bizim rekorumuzu kıran olmadı” dedi. Ayrıca festival aracılığıyla ilçelerinin pidesini dünyaya tanıtma hedefi güttüklerini de ekledi. “Her sene biraz daha büyüterek kendi rekorumuzu kırıyoruz” ifadesini kullandı.