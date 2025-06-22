Aydın’da Polisin Operasyonu Gerçekleşti

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, polis ekipleri tarafından 2 adrese eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda keskin nişancı tüfeği dahil olmak üzere birçok silah ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. (44), ifadesinin alınmasının ardından savcının kararıyla serbest bırakıldı.

ADRESLERDE YAPILAN ARAMALAR

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen ihbarları değerlendirerek İstiklal Mahallesi Şehit Asteğmen Ahmet Akdeniz Caddesi ve Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’nde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, biri ruhsatsız havalı keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplamda 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 37 adet 9×19 mm fişek, 240 adet 9 mm fişek ve 150 dolu kartuş ele geçirildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Bu gelişmeler, kentteki güvenlik çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.