Aydın’da Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

KUŞADASI’NDA BULUNAN CANSIZ BEDEN

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, sahilde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KİŞİ PARKİNSON HASTASIYDI

Yapılan incelemelerde, üzerinde Mehmet Çelik’e ait kimlik bulunan cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Çelik’in, önceki akşam dolaşmak amacıyla evinden dışarı çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ifade edildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Mehmet Çelik’in ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morgunda gerçekleştirilecek otopsi ile kesinleşecek.