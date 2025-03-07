Aydın’da Sakız Fidanları Dikimi ve İncelemesi

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ FİDAN DİKİMİNİ İNCELEDİ

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse edilen sakız fidanlarının alım ve dikim süreçlerini yerinde inceledi. 2024 yılı içerisinde Aydın il sınırlarında gerçekleştirilen bu önemli yeşil alan yatırımının, Didim ilçesinde 315, Kuşadası ilçesinde ise 225 olmak üzere toplamda 540 adet fidan alımı yapıldığı ve bu fidanların dikimlerinin tamamlandığı bildirildi.

Fidan dikimi gerçekleştirildikten sonra, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından düzenli kontroller yapılıyor. Bu proje ile Aydın’da çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir tarım ve orman alanı oluşturulması planlanıyor. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla finanse edilen fidanların alım ve dikim işlemleri yapılıyor, projenin bölgedeki çevre ve tarım açısından taşıdığı önem vurgulanıyor.