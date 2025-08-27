Aydın’da Sanal Devriye Yapıldı

Aydın’da Jandarmadan Siber Operasyon

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriye sonucunda 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Huzur ve Güven uygulamaları çerçevesinde 195 personelin katılımıyla planlı ve münferit siber operasyonlar düzenliyor.

Siber Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Elde edilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda 5 ilçede suç işlediği tespit edilen 5 şüpheli hakkında “Müstehcenlik” suçundan adli işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra, operasyonlar kapsamında 98 işletme incelendi, 4 bin 879 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.