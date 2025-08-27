Haberler

Aydın’da Sanal Devriye Yapıldı

Aydın’da Jandarmadan Siber Operasyon

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriye sonucunda 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Huzur ve Güven uygulamaları çerçevesinde 195 personelin katılımıyla planlı ve münferit siber operasyonlar düzenliyor.

Siber Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Elde edilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda 5 ilçede suç işlediği tespit edilen 5 şüpheli hakkında “Müstehcenlik” suçundan adli işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra, operasyonlar kapsamında 98 işletme incelendi, 4 bin 879 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

