Aydın’da Şap Aşılaması Başlatıldı

AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Aydın’ın Köşk ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılaması uygulaması hayata geçiriliyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 17 ilçede hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle SAT-1 serotipine karşı düzenlenen aşılama kampanyası, hastalığın yayılmasını önlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek büyükbaş hayvanlarda aşılama işlemlerini başlatıyor.

HEDEF TEDBİRLERİ ALMAK

İlçe tarım personelinin uygun gördüğü tüm hayvanların aşılanması, barınakların ve ekipmanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca hastalık görülen bölgelerden hayvan veya hayvansal ürün alımından kaçınılması gerektiği belirtiliyor. İşletmelere yabancı kişilerin girişine izin verilmemesi de öneriler arasında yer alıyor.

BİLGİLER PAYLAŞILDI

Konu hakkında Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın talimatıyla büyükbaş hayvan şap aşılamasına İlçe Müdürlüğümüz hayvan sağlığı personelince başlanmış olup yoğun ve hızlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.