Aydın’da Sesizlik İçin Uyarı Yapıldı

ÖNEMLİ SESSİZLİK UYARISI

Aydın’da, Pazar günü yapılacak olan Liseler Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi sakinlik çağrısı yapıldı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “15 Haziran 2025 Pazar günü ilimiz genelinde binlerce öğrencimiz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hayatlarına yön verecek son derece önemli bir sınava katılacaktır. Bu kritik süreçte öğrencilerimizin sınav performanslarını doğrudan etkileyen en temel unsurlardan biri, sınavdan önceki gece ve sınav sabahı sağlanacak olan sessizlik ve huzurlu ortamdır” denildi.

SESSİZLİK KAMPANYASI BAŞLATILDI

Açıklamalarda, ayrıca “Bu nedenle İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Sessiz Olalım, Onların Hayalleri Konuşsun’ temasıyla bir farkındalık kampanyası başlatmış bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Hazırlanan afişle, vatandaşlardan sınav öncesi gece saatlerinden başlayarak sınavın tamamlandığı saate kadar gürültüden kaçınmaları istendi. Ayrıca, trafikte anlayışlı ve dikkatli olmaları, araç içindeki yüksek sesli müzikten ve korna çalmaktan uzak durmaları, okul çevrelerinde tam bir sessizlik sağlamaları yönünde duyarlılık gösterilmesi rica edildi.