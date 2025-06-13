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Aydın’da Sıcaklık 39 Derece, Gölgede Beklediler

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HAVA SICAKLIKLARI ARTMA KAYGISI

Sıcak hava etkisini hissettiriyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Aydın’da ise sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

TERMOMETRELER 39 DERECEYİ GÖSTERDİ

Aydın’da haziran ayının sıcaklık ortalaması 26,2 derece olarak belirlenirken, termometreler aniden 39 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre, gün içinde bu yüksek sıcaklığa ulaştı. Bu nedenle vatandaşlar, gölgede sığınacak yer arayışına girdi. Birçok kişi, güneşten korunmak amacıyla park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

HAFTA SONRASI SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler de dahil olmak üzere tüm il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar, vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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