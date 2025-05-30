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Aydın’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ İŞLEM YAPILDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Serçeköy Mahallesi’nde gerçekleşti. S.Ş. (25) tarafından kullanılan, plakası tespit edilemeyen otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ve güvenlik güçleri olayla ilgili hemen çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ VE YAKALANDI

Polis, olayla bağlantılı olarak şüphelilerin Y.Ö. (28), A.Y. (26), O.B. (29) ve F.Y. (28) olduğunu saptadı. İki şüpheli, Y.Ö. ve A.Y.’nin adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Sonrasında jandarma ekipleri, O.B. ve F.Y.’yi yakaladı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildiklerinde tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Saldırıda kullanılan silah, Denizli-Aydın Otoyolu’nun kenarında bulundu. Yapılan detaylı incelemeler sonunda şüphelilerin otomobilinde bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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