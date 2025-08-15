Aydın’da Siyasi Denge Bozuldu

Aydın siyasetinde son dönemde yoğun ve hararetli gelişmeler yaşanıyor. AK Parti ve CHP arasında meydana gelen değişimler, ülke genelinde dikkat çekti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı. Bu durum, Aydın’daki siyasi dengeyi sarsıyor.

ŞOK EDİCİ GEÇİŞLER

Ankara’da yapılan törende AK Parti rozetlerini takan Başkan Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanı, resmi olarak AK Parti’li olmuş oldu. Aydın’da yaşanan bu gelişmeler, AK Parti için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Cumhur İttifakı’ndan olan MHP’li Karpuzlu Belediyesi ile birlikte dört belediyeye sahip olan AK Parti, böylece Aydın’da belediye sayısını iki katına çıkararak sekize yükseltti. Ayrıca, son geçişlerle birlikte AK Parti tarihindeki ilk kez Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni bünyesine kattı.

BELEDİYE DAĞILIMI

Son değişikliklerin ardından Aydın’daki belediye dağılımı şu şekilde şekillendi: Aydın Büyükşehir Belediyesi AK Parti, Efeler Belediyesi CHP, İncirliova Belediyesi AK Parti, Koçarlı Belediyesi CHP, Germencik Belediyesi CHP, Söke Belediyesi AK Parti, Didim Belediyesi CHP, Kuşadası Belediyesi CHP, Köşk Belediyesi AK Parti, Sultanhisar Belediyesi AK Parti, Nazilli Belediyesi CHP, Kuyucak Belediyesi CHP, Buharkent Belediyesi AK Parti, Karpuzlu Belediyesi MHP, Çine Belediyesi CHP, Bozdoğan Belediyesi CHP ve Karacasu Belediyesi CHP’dir. Yenipazar Belediyesi ise AK Parti’ye katıldı.