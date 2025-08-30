Aydın’da Sorgum Üretimi Gerçekleşti

PROJE KAPSAMINDA İLK HASAT GERÇEKLEŞTİ

Aydın’da ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında ilk hasat, Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde yapıldı. Tarla günü etkinliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın’ın Türkiye’nin önde gelen tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

KABA YEM ÖNEMİ VURGULANDI

Temiz, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yemin önemine dikkat çekerek, sorgum sudan otu melezinin “yüksek verimliliği, kuraklığa ve sıcağa dayanıklılığı ile üreticiler için önemli bir alternatif” oluşturduğunu belirtti. Proje kapsamında bu yıl 6 ilçede toplamda 190 üreticiye 10 bin 450 kilogram tohum dağıtıldığını aktaran Temiz, projenin başarılı sonuçlar verdiğini ve kaba yem açığını azaltmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ETKİNLİK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Konuşmasının sonunda, projeye katkı sunanlara teşekkür eden Temiz, üreticilere “bereketli bir sezon” diledi. Gerçekleşen etkinliğe Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, ilçe tarım müdürleri ve birçok üretici katıldı. Etkinlik, hasat ile sona erdi.