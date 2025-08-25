Aydın’da Spor Salonları Kurşunlandı

OLAYIN DETAYLARI VE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre, haraca bağlamak istedikleri bir spor salonuna yönelik gerçekleşen kurşunlama vakası ile ilgili olarak dört şüpheli adliyeye sevk edildi. İlgili olay, Efeler ilçesindeki bir spor salonunun Mimar Sinan ve Orta Mahalle şubelerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, spor salonunun iki şubesine değişik zamanlarda silahlı saldırılar düzenlendi.

POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VE YAKALAMALAR

Saldırıların akabinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin başlattığı araştırmalar sonucunda dört şüpheli tespit edildi. D.O., M.C.T., S.A. ve A.T. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, spor salonunu haraca bağlama amacı güttükleri ve işletmecisinden olumsuz yanıt alınca aldıkları talimat doğrultusunda bu eylemi gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA SÜRECİ

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.