Aydın’da Spor Salonu Kurşunlandı

SPOR SALONUNDA KURŞUNLAMA OLAYI

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan bir spor salonunun iki farklı şubesine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Efeler’deki spor salonunun Mimar Sinan ve Orta Mahalle şubelerine farklı tarihlerde saldırılar yapıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek 4 şüpheliyi belirledi. D.T., M.C.T., S.A. ve A.T. isimli bu kişiler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet içindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, bugün hakim karşısına çıkarıldı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Duruşma sonucunda S.A. ve A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, D.T. ve M.C.T. serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.