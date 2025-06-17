Aydın’da Spor Yetenek Taraması Başarıyla Tamamlandı

YETENEK TARAMASI ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Aydın’da her yıl düzenlenen yetenek taraması süreci, 2024-25 sezonunda 11 bin 69 öğrenciye ulaşıp önemli bir başarıya imza attı. Bu protokol, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Aydın, ulaştığı öğrenci potansiyeliyle ülke genelinde dikkatleri üzerine çekti.

ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Program doğrultusunda yapılan taramalar, il genelindeki 17 ilçede toplam 11 bin 61 öğrenciye ulaştı. İlkokul 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin motorik özellikleri, fiziksel uygunlukları ve temel sportif becerileri ölçülerek, spora yetenekli bireylerin belirlenmesi hedeflendi. Elde edilen veriler, öğrencilerin yetenekli olduğu branşlara yönlendirilmesinde temel veri olarak kullanılacak. Okullarda başarıyla tamamlanan uygulama, hem öğrenciler hem de beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından büyük ilgi gördü.

UZMAN EKİPLERİN TITIZ ÇALIŞMALARI

Alanında uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü taramalar, bilimsel ölçüm teknikleri ile desteklenerek objektif kriterlere dayalı bir şekilde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye birincisi olan Aydın, bu yıl da yüksek katılım oranı ve başarılı koordinasyonu ile dikkatleri üstünde topladı. Yetenek taramasının her aşamasında gösterilen özen, il genelindeki spor ilgisini artırırken, çocukların erken yaşta doğru yönlendirilmesine de önemli katkı sağladı.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI YAPILDI

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sürecin koordinasyonunda emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerine, ilçe müdürlüklerine, antrenörlere ve iş birliği içerisinde çalıştıkları tüm paydaş kurumlara teşekkür etti. Bu tür programların sportif başarıyı artırması ve gençlerin spora yönlendirilmesi için gereken bir konu olduğu vurgulandı.