Aydın’da Sporcu Yetenek Taraması Yapıldı

Aydın’da her sene düzenlenen yetenek taraması ile geleceğin sporcuları keşfediliyor. 2024-25 sezonunda 11 bin 69 öğrenciye yapılan yetenek taraması, Aydın’ın ülke genelinde dikkat çekici bir öğrenci potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliği ile yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Aydın’daki çalışmalar başarıyla tamamlandı.

ÖĞRENCİ POTANSİYELİ ARTMAKTA

Spor kültürünü erken yaşta kazandırmayı amaçlayan program doğrultusunda, il genelinde gerçekleştirilen taramalar 17 ilçede toplam 11 bin 61 öğrenciye ulaştı. Program kapsamında ilkokul 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin motorik özellikleri, fiziksel uygunlukları ve temel sportif becerileri ölçüldü. Bu sayede spora yetenekli bireylerin tespit edilmesi hedeflendi. Elde edilen veriler, öğrencilerin yetenekli oldukları branşlara yönlendirilmesinde temel veri olarak kullanılacak.

REKOR KATILIM ORANI

İl genelindeki okulların büyük bir kısmında başarıyla tamamlanan uygulama, hem öğrenciler hem de beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından beğenildi. Alanında uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü taramalar, bilimsel ölçüm teknikleriyle desteklenip objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirildi. Geçen yıl Türkiye birincisi olan Aydın, bu yıl da tarama sürecindeki yüksek katılım oranı ve koordinasyon başarısıyla öne çıktı.

KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ

Yetenek taramasının her aşamasında gösterilen özen, il genelinde spora olan ilgiyi artırdı ve çocukların erken yaşta doğru yönlendirilmesine önemli katkı sağladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sürecin koordinasyonunda emeği geçen tüm beden eğitimi öğretmenlerine, ilçe müdürlüklerine, antrenörlere ve iş birliği içinde çalışılan tüm paydaş kurumlara teşekkür ettiklerini belirtti.