Aydın’da Suç Örgütü Operasyonu Yapıldı

İŞLEM HACMİ 1,1 MİLYAR LİRA OLAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın’da hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunan organize suç örgütü üyelerine karşı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında lider H.Ö’nün de yer aldığı 20 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da toplam 27 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini aktardı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda, aralarında elebaşı H.Ö’nün de bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin tatil amacıyla başvuranların kart bilgilerini ele geçirerek, bu bilgilerle haksız kazanç sağladıklarını ifade etti. Bu haksız kazançları “şirinleme yöntemi” ile kendi hesaplarına aktaran şüphelilerin, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım satımı gerçekleştirerek kara para akladıkları ve bu yolla MASAK verilerine göre 1 milyar 150 milyon liralık bir para hacmine ulaştıkları tespit edildi.

ÇEŞİTLİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Operasyon sonucunda çok miktarda döviz ile pek çok cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ve 201,5 milyon lira değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konulduğunu belirtti. Aydın Valisi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı ve operasyonu gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanı ile jandarma personelini ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, “Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.