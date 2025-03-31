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Aydın’da Şüpheli Paket Alarmı

ŞÜPHELİ PAKET POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kaldırıma bırakılan bir şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. İnceleme istihbaratı, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla başladı.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İhbar sonrasında bölgeye polis ekipleri hızla yönlendirildi. Ekipler, Doğu Gazi Bulvarı’nın bazı kısımlarını trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli paketin etrafı, güvenlik şeridi ile çevrilerek vatandaşların bölgeden uzak durması sağlandı.

BOMBA İMHA UZMANI ŞÜPHELİ PAKETİ PATLATTI

Olay yerine ulaşan bomba imha uzmanı, fünye ile şüpheli paketi patlattı. Patlatma sonrasında çanta içerisinde elbise ve bir tablet bulundu. İncelemenin tamamlanmasının ardından Doğu Gazi Bulvarı tekrar trafiğe açıldı.

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