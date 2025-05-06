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Aydın’da Şüphelinin Evinde Silahlar Bulundu

ŞÜPHELİ ŞAHISTA TABANCA VE TüFEKLER BULUNDU

Aydın’ın Söke ilçesinde, bir şüpheli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçiriliyor. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, silah kaçakçılığına yönelik olarak Bağarası Mahallesi’nde Ü.K. isimli şüpheli şahsın evinde bir inceleme yaptı.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan arama sonucunda, 2 adet namlusu açılarak ateşli silaha dönüştürülmüş tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet muşta ve 2 adet cep telefonu bulunuyor. Olayla ilgili olarak adli sürecin devam ettiği öğreniliyor.

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