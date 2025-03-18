Aydın’da Taksi ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ve YARALILAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından güvenlik kameraları tarafından olay anı kaydedildi. Kaza, İzmir Bulvarı Otoban Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAZA ANININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, İzmir otoyolu yönünde ilerleyen G.K. idaresindeki 35 FK 775 plakalı ticari taksi, Efeler yönüne giden A.K. yönetimindeki 09 Y 3415 plakalı otomobile kavşakta çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan iki yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kazanın anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşak içerisinden dönerek karşıya geçmekte olan taksiye otomobilin çarpma anı görülüyor.