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Aydın’da Taksi ve Otomobil Kazası

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, İzmir otoyolu yönünde ilerleyen G.K. yönetimindeki ticari taksi, Efeler yönüne giden A.K. idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki kişinin yaralandığı bu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler arasında, kavşak içerisinde dönerek geçiş yapmaya çalışan taksiye otomobilin çarpması yer alıyor.

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