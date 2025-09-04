Haberler

Aydın’da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

ŞÜPHELİ OTOMOBİL DURDURULDU

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılan bir uygulamada, şüphe üzerine durdurulan otomobilde birçok tarihi eser ele geçiriliyor. Olay sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaören Mahallesi çevresinde gerçekleştirdiği denetim esnasında şüpheli bir otomobili durdurma kararı aldı.

ARAMA SONUCUNDA BULUNANLAR

Ekipler tarafından yapılan detaylı aramada, toplamda 512 adet tarihi sikke, 43 tarihi obje, 22 gram reçine esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 385 TL nakit para ele geçiriliyor. Araç sürücüsü M.G. gözaltına alındı. İlgili şahsın Denizli’deki adresinde de jandarma tarafından arama gerçekleştirildi. M.G.’nin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Haberler

Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.