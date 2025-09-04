Aydın’da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

ŞÜPHELİ OTOMOBİL DURDURULDU

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılan bir uygulamada, şüphe üzerine durdurulan otomobilde birçok tarihi eser ele geçiriliyor. Olay sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaören Mahallesi çevresinde gerçekleştirdiği denetim esnasında şüpheli bir otomobili durdurma kararı aldı.

ARAMA SONUCUNDA BULUNANLAR

Ekipler tarafından yapılan detaylı aramada, toplamda 512 adet tarihi sikke, 43 tarihi obje, 22 gram reçine esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 385 TL nakit para ele geçiriliyor. Araç sürücüsü M.G. gözaltına alındı. İlgili şahsın Denizli’deki adresinde de jandarma tarafından arama gerçekleştirildi. M.G.’nin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.