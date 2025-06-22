Aydın’da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

YANGININ BAŞLANGICI VE GİDİŞATI

Aydın’ın Efeler ilçesinde Savrandere mevkiinde tarım arazisinde başlayan yangın, hızla ormanlık alana yayıldı. Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi ve ilk belirlemelere göre trafo patlaması sonucu çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın alanı genişledi. Tarım arazisinde başlayan alevler, ormanlık alanlara sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Bu durumun sonucunda, Bademli Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI VE DESTEK HAVA GÜCÜ

Söndürme çalışmaları, gün boyunca hem havadan hem de karadan devam etti. Havanın kararması ile karadan yapılan çalışmalara, bölgeye gönderilen 2 gece görüşlü helikopter de destek vermeye başladı. Ekipler, alevlerle mücadele etmek için gece boyunca yoğun bir çaba sarf ediyor. Gece görüşlü helikopterler, yangına müdahalede önemli bir rol üstleniyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan bir açıklamada, “Aydın’ın Efeler ilçesindeki Savrandere Mahallesi’nde gündüz saatlerinde orman dışı alanda başlayan yangın için mücadelemiz devam ediyor. Karadan ve havadan gece gündüz demeden yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 2 helikopter, gece yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor” denildi.