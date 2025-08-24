Aydın’da Tarlada Ölü Bulundu

INCIRLIOVA’DA ÖLÜ BULUNAN KİŞİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir tarla içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, Acarlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Yaşar A.’dan haber alamayan aile üyeleri ve arkadaşları, kaybolan şahsı aramaya yöneldi. Arkadaşları, Yaşar A.’yı mahalledeki bir tarlada ağaca asılı halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE HIZLA GİDEN SAĞLIK EKİPLERİ

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yaşar A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen şahsın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.