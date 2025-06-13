Aydın’da Termometreler 39 Dereceyi Gördü

YAZ AYLARI SICAKLIKLARI ARTIRIYOR

Yaz döneminin gelmesiyle ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor. Aydın’da ise sıcaklıklar, mevsim ortalamalarının üzerine çıkmaya başladı.

SICAKLIK REKOR KIRIYOR

Haziran ayı için sıcaklık ortalaması 26,2 derece olan Aydın’da, termometreler 39 dereceyi gösteriyor. Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre gün boyunca 39 dereceye ulaşırken, vatandaşlar gölge bulmakta zorlanıyor. Güneşten korunmak isteyen birçok kişi park ve bahçelerde serinlemeye çalışıyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki haftadan itibaren hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ TAVSİYELER

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor.