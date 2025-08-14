Aydın’da Tesis Açılışı Yapılacak

SPOR YATIRIMLARI ARTIYOR

Aydın’da spor yatırımları her geçen gün artış gösteriyor. Tamamlanan tesislerin açılışını yapmak için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın’a gelecek. Gençlik Spor Bakanlığı’nın aktivite projeleri kapsamında yer alan Aydın’daki çalışmalar kesintisiz sürüyor. Sporun her yere yayılması, gençlerin spora teşvik edilmesi ve boş vakitlerini verimli geçirmeleri adına il genelinde yapılan yatırımlar kapsamında 23 tesis tamamlandı.

BAKAN BAK’A BEKLENTİLER BÜYÜK

Bu bağlamda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesislerin açılışını gerçekleştirmek ve yatırımları yerinde incelemek amacıyla Aydın’a gidecek. Bakan Bak’ın Aydın ziyareti uzun süre boyunca gündemde kalırken, gelme tarihi de kesinleşti. Edinilen bilgilere göre Bakan Bak, 23 Ağustos Cumartesi günü, beraberindeki heyetle birlikte Aydın’a gelerek, yapımı tamamlanan tesislerin açılışını yapacak.